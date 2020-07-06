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فن

بالحجاب وآية قرآنية.. حنان ترك تعزي ابنة رجاء الجداوي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:25 ص
حنان ترك
حنان ترك
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي بالحجاب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تعزي من خلالها ابنتها في وفاة والدتها.  

وعلقت حنان ترك قائلة: "ياايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لله ما أعطى ولله ما أخذ ..عظم الله اجرك يا اميره وأجارك في مصيبتك ومصيبتنا .. ربنا يصبرك... وانا لله وانا اليه راجعون". 

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وتلقت حنان ترك العديد من التعليقات حيث رثى متابعيها الفنان الراحلة رجاء الجداوى والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة التاريخ. 

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى "أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.
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