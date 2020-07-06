فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

تزوجت الفنانةغادة عبد الرازق وتحديدا "6 زيجات شهدت 9 طلاقات ثم عودة" وكان الزواج الاول عندما كان عمرها 17 عامًا من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وانجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا لتطلق منه بعد 7 سنوات.

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واما زواجها الثاني كان من رجل أعمال بورسعيدى ولكن الزواج لم يستمر طويلًا بسبب فارق السن الكبير وعلقت غادة عبد الرازق على هذا الزواج فى إحدى المقابلات التلفزيونية قائلة: "كان كبير فى السن زى بابا، ولما انفصلت عنه الدكتور قاللى انتى كنتى شايفة فيه صورة باباكى، وهو فعلًا كان شبهه جدا".







