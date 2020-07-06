فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

تحتفل اليوم الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ 50 وهى احدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد.
تزوجت الفنانةغادة عبد الرازق وتحديدا "6 زيجات شهدت 9 طلاقات ثم عودة" وكان الزواج الاول عندما كان عمرها 17 عامًا من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وانجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا لتطلق منه بعد 7 سنوات.
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واما زواجها الثاني كان من رجل أعمال بورسعيدى ولكن الزواج لم يستمر طويلًا بسبب فارق السن الكبير وعلقت غادة عبد الرازق على هذا الزواج فى إحدى المقابلات التلفزيونية قائلة: "كان كبير فى السن زى بابا، ولما انفصلت عنه الدكتور قاللى انتى كنتى شايفة فيه صورة باباكى، وهو فعلًا كان شبهه جدا".
بينما زواجها الثالث كان عام 2002 من السيد حلمى سرحان الذى لم يكمل سنة وتم الإنفصال نتيجة ارتباطات غادة عبد الرازق الفنية وعدم تفرغها للمنزل كما أراد الزوج.
وعن زواجها الرابع كان من المنتج وليد التابعى وبدأ بجواز "عرفى" تحول إلى رسمى كما ذكرت غادة عبد الرازق فى برنامج تلفزيونى عام 2010 وتم الطلاق أكثر من مرة والثالثة كانت عام 2009.
وزواجها الخامس كان من الإعلامى محمد فودة عام 2011 والذى إنفصلت عنه أكثر من مرة لتسدل الستارة على هذه الزيجة بالطلقة الثالثة عام 2015.
واخيرا زواجها السادس والمستمر حاليا مع مدير التصوير هيثم زنيتا.