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فن

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
أعلن الفنان محمد صلاح عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقال محمد صلاح : "بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر اللي أكدت اني أصبت بالوباء اللعين وقالولي اتأخرت ليه".

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وأضاف صلاح قائلا : "يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي .. اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب .. لاني حسيت احساس غريب حسيت اني مش خايف من الموت .. انا خايف اني اموت قبل ماشوف النجاح .. استغربت وقولت لنفسي انت مش خايف من الموت ؟؟؟ قولت والله لا .. انا خايف اموت قبل ماشوف نجاحي .. بلدنا بقى الحلم فيها .. انك بس تشتغل .. انت بس بتحاول طول الوقت انك تشتغل .. وتخبط على البيبان وكل البيبان بتتقفل في وشك.. 

وتابع: "شباب في أول عمرهم وشباب بقوا رجال ورجال أصبحوا كهول وبنات وسيدات موهوبين خريجين المعاهد والكليات الفنية وماوقفوش أمام كاميرا.. واللي هاجر .. اجمل مافي الوجود الحلم والطموح واقبح مافي الوجود عدم تحقيق الحلم أو الطموح ده".  
الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا
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