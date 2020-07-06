فقدت أعز الناس.. هالة صدقي تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة هالة صدقى وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنيه مساء امس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.





ونشرت هالة صدقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور للفنانة رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا "للاسف فقدت اليوم اعز الناس ،الاخت والصديقه والزميله والحبيبه ،فقدت انسانه بمعني الكلمه ،كانت اكتر انسانه في الدنيا مجامله ،كان نفسها لما ترحل بنتها تفتخر بحب الناس ليها ويكون الكل واقف معاها ،للاسف يا رجاء حتي الامنيه دي مقدرنا نعملها ،لا عرفنا ننقذك ولا نقف معاكي في مرضك ولا نعمل عزاء يليق بيكي ،الله يرحمك ويصبرنا".





يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.





وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.





