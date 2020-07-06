AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فقدت أعز الناس.. هالة صدقي تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:02 ص
هالة صدقي ورجاء الجداوي
هالة صدقي ورجاء الجداوي
Advertisements
مصطفى كرم

نعت الفنانة هالة صدقى وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنيه مساء امس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.


ونشرت هالة صدقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور للفنانة رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا "للاسف فقدت اليوم اعز الناس ،الاخت والصديقه والزميله والحبيبه ،فقدت انسانه بمعني الكلمه ،كانت اكتر انسانه في الدنيا مجامله ،كان نفسها لما ترحل بنتها تفتخر بحب الناس ليها ويكون الكل واقف معاها ،للاسف يا رجاء حتي الامنيه دي مقدرنا نعملها ،لا عرفنا ننقذك ولا نقف معاكي في مرضك ولا نعمل عزاء يليق بيكي ،الله يرحمك ويصبرنا".


يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

نرمين الفقي تسترجع ذكرياتها مع رجاء الجداوي بمسلسل بنات عمري.. شاهد

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.


وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.


وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجاء الجداوي.. مهرجان الجونة يودع سمراء القاهرة

شاهد .. وصول جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى مقابر البساتين

وداعا الحبيبة.. أحمد سعد ينعي الفنانة رجاء الجداوي

هتوحشيني يا جوجا.. أنغام تنعي رجاء الجداوي برسالة موثرة

الهانم الكبيرة الراقية الطيبة الجدعة .. أمير كرارة ينعى رجاء الجداوي برسالة مؤثرة

شاهد.. الشرنوبي يطلب الدعاء لرجاء الجداوي

ترشيحاتنا

العظمى 41 في هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الاثنين وموعد انكسار الموجة الحارة

صحيفة أمريكية تكشف الدولة الواقفة وراء انفجار مفاعل نطنز الإيراني

أخبار التوك شو.. بكاء عمرو أديب ولميس.. وصية رجاء الجداوي.. متحدث الري يكشف تفاصيل الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة.. وأحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف في قاعدة الوطية الليبية.. فيديو

فيديو قديم.. نصيحة عادل إمام في فرح ابنة رجاء الجداوي

مرافقة رجاء الجداوي: كانت تحرص على الاستماع إلى القرآن باستمرار.. فيديو

أعراض الكبد الدهنى التى يتجاهلها 90 فى المائة من ناس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد