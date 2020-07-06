رضيع عمره 8 أيام ينتصر على كورونا بسلطنة عمان

سجلت سلطنة عمان تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا تعافيا غير متوقع لرضيع يبلغ من العمر 8 أيام ما أعطى تفاؤلا كبيرا فى الأوساط الطبية وللمصابين بالفيروس الذى لم يتم التوصل لعلاج له حتى الأن.

وأعلنت صحية جنوب الشرقية أنه تماثل للشفاء يوم أمس طفل رضيع كان بعمر 8 أيام عند تأكد إصابته بفيروس كورونا بولاية جعلان بني بو حسن .

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 203 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إنه تم تسجيل 1177 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 45 ألفا و106 حالات.

وأضافت أن الإصابات تشمل 969 حالة لعمانيين، و208 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 799 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 26 ألفا ، و968