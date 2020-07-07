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تعليم

استبعاد رئيس لجنة بمدرسة ثانوية بالشرقية لتأخره في تسليم الأسئلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:07 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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محمد الطحاوي

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه تقرر استبعاد رئيس لجنة عمر الفاروق بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وتحويله إلى الشئون القانونية لتأخره في تسليم الكراسات لعدد من الطلاب، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق الطلاب.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم انه تقرر منح عدد من طلاب الثانوية العامة بمدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات والذين يؤدون امتحانات مادة الفيزياء اليوم وقتا إضافيا لتعويض تأخر توزيع ورق أسئلة باللغة العربية.

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ومن جانبه فقد كلف محافظ  الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توافر المواد المطهرة  والكمامة الواقية و القفازات الطبية داخل المدارس بصفة يومية والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول وعدم السماح بتراكمها في محيط المدارس منعًا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظًا على البيئة والصحة العامة .



وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألفا و 788 طالبا وطالبة مقسمين إلى 17 الفا و 564 طالبا وطالبه بالشعبه الادبية و 20 ألفا و 122 طالبا وطالبة بشعبه العلمي علوم و 7 الاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه ، وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه ، مشيرًا إلى إلتزام  أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانيه حفاظًا على الصحه العامه والحد من التجمعات أمام المدارس وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الإمتحان .



أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية  لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز ،  لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورًا.

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