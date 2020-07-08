اكتشاف سمكة عمرها 70 مليون سنة.. صور

عثرت مجموعة بحثية في الارجنتين على سمكة طولها 6 أمتار عمرها 70 مليون سنة، اعتقد العلماء أنها كانت موجودة منذ أيام عصور الديناصورات .





وحسب ما ورد في "سكاي نيوز"، فإن العلماء عثروا على بقايا متحجرة من عظام السمكة كبيرة الحجم، والتي يبدو أنها كانت موجودة منذ العصر الطباشيري .





وأشار البيان الذي أعلنه الباحثون، إلى أن تلك السمكة تنتمي لفصيلة زيقاكتنيس وهي من أعنف المخلوقات البحرية التي وجدت في الكرة الأرضية و تعرف بأنها كانت آكلة للحوم .



