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منوعات

اكتشاف سمكة عمرها 70 مليون سنة.. صور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت مجموعة بحثية في الارجنتين على سمكة طولها 6 أمتار عمرها 70 مليون سنة، اعتقد العلماء أنها كانت موجودة منذ أيام عصور الديناصورات . 

وحسب ما ورد في "سكاي نيوز"، فإن العلماء عثروا على بقايا متحجرة من عظام السمكة كبيرة الحجم، والتي يبدو أنها كانت موجودة منذ العصر الطباشيري . 

وأشار البيان الذي أعلنه الباحثون، إلى أن تلك السمكة تنتمي لفصيلة زيقاكتنيس وهي من أعنف المخلوقات البحرية التي وجدت في الكرة الأرضية و تعرف بأنها كانت آكلة للحوم . 

 وأوضح الباحثون أن جسم السمكة كان نحيلا و ينتهي برأس ضخم وأسنان مدببة، واشاروا إلى أنهم عثروا على اسماك مشابهة لها في انحاء متفرقة حول العالم مما يصعب تحديد وجود تلك السلالة في منطقة معينة. 
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