لمرورها بأزمة نفسية.. سيدة بالدقهلية تلقى بنفسها من الدور الرابع



وبسؤال جيرانها أكدوا أنها تمر بظروف نفسية منذ فترة وأنهم سمعوا أكثر من مرة صراخها حيث حاولت الانتحار .



انتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة لنقلها للمستشفى فى محاولة لإنقاذها حيث أصيبت بنزيف وارتجاج.



حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.