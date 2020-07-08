لمرورها بأزمة نفسية.. سيدة بالدقهلية تلقى بنفسها من الدور الرابع

ألقت سيدة بنفسها من الدور الرابع بأحد مناطق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فى محاولة للانتحار.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بقيام سيده تدعى رحاب .ج م ٣٣ عاما ربة منزل مقيمه كفر البدما ص بمدينة المنصورة بالقفز من الدور الرابع، للتخلص من حياتها.
وبسؤال جيرانها أكدوا أنها تمر بظروف نفسية منذ فترة وأنهم سمعوا أكثر من مرة صراخها حيث حاولت الانتحار .
انتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة لنقلها للمستشفى فى محاولة لإنقاذها حيث أصيبت بنزيف وارتجاج.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بقيام سيده تدعى رحاب .ج م ٣٣ عاما ربة منزل مقيمه كفر البدما ص بمدينة المنصورة بالقفز من الدور الرابع، للتخلص من حياتها.
وبسؤال جيرانها أكدوا أنها تمر بظروف نفسية منذ فترة وأنهم سمعوا أكثر من مرة صراخها حيث حاولت الانتحار .
انتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة لنقلها للمستشفى فى محاولة لإنقاذها حيث أصيبت بنزيف وارتجاج.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.