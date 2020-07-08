إجراء أول جراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية لمصابة بـ كورونا

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفي ديرب نجم المركزي، بقيادة الدكتور محمد البوني أخصائي الجراحة العامة، والدكتور ياسر عرفات دكتور التخدير بالمستشفي، أجرى أول جراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". أجرىلاستئصال





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحالة تبلغ من العمر ١٥ عاما، وتتلقي الخدمة الطبية بقسم العزل بالمستشفي، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من الفريق الطبي بالمستشفي، مضيفًا بأن الحالة جيدة ومستقرة، وتتلقي العلاج بقسم العزل بالمستشفى. أن





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كلف وكيل الوزارة إدارة المستشفي، بالاطمئنان علي الحالة والمتابعة الصحية لها، مقدمًا الشكر للفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة بمستشفي ديرب نجم علي المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين.



