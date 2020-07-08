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محافظات

إجراء أول جراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية لمصابة بـ كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:14 م
استئصال الزائدة الدودية
استئصال الزائدة الدودية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفي ديرب نجم المركزي، بقيادة الدكتور محمد البوني أخصائي الجراحة العامة، والدكتور ياسر عرفات دكتور التخدير بالمستشفي، أجرى أول جراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحالة تبلغ من العمر ١٥ عاما، وتتلقي الخدمة الطبية بقسم العزل بالمستشفي، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من الفريق الطبي بالمستشفي، مضيفًا بأن الحالة جيدة ومستقرة، وتتلقي العلاج بقسم العزل بالمستشفى.

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كلف وكيل الوزارة إدارة المستشفي، بالاطمئنان علي الحالة والمتابعة الصحية لها، مقدمًا الشكر للفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة بمستشفي ديرب نجم علي المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين.

وأشاد "مسعود" بالجهود المخلصة والعطاء المستمر للجيش الأبيض بجميع مستشفيات العزل خلال هذه الفترة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.
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