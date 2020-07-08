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محافظات

إنجاز طبي جديد لمسن مصاب بكورونا بمستشفى الأحرار بالزقازيق

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفي الأحرار التعليمي ، بمحافظة الشرقية، أنه تم إجراء عملية دقيقة في جراحة الأوعية الدموية في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الأحرار التعليمي.

وأضاف "العراقي"، أنه وصل إلى طوارئ المستشفى مريض يبلغ من العمر ٦٩ سنة مريض بفيروس كورونا المستجد يعاني نزيف حاد نتيجة انفجار الشريان بالكوع الأيسر وانفجار بالوصلة الوريدية الشريانية المستخدمة في الغسيل الكلوي.

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وعلى الفور تمت مناظرته بواسطة أطباء الطوارئ وأطباء قسم الأوعية الدموية وتقرر له جراحة عاجلة بعد عمل الإسعافات اللازمة والإجراءات الوقائية وتم وقف النزيف واستئصال تجمع دموي كبير وزرع شريان لتوصيل الدورة الدموية لليد وتمت العملية بنجاح وإنقاذ حياة المريض وذراعه الأيسر.

وأشار مدير مستشفي الأحرار التعليمي، إلى أنه نقل المريض إلى قسم العزل بالمستشفى، مقدما الشكر لجميع الطاقم الطبي وعلى رأسهم أخصائي جراحة الأوعية الدموية دكتور محمد فريد عيسى ونائب الأوعية الدموية دكتور عبدالله محمد وأخصائي التخدير دكتور شادي الأعصر وتمريض عمليات الطوارئ والعمال.
إنجاز طبي جديد لمسن مصاب بكورونا بمستشفى الأحرار بالزقازيق
إنجاز طبي جديد لمسن مصاب بكورونا بمستشفى الأحرار بالزقازيق
إنجاز طبي جديد لمسن مصاب بكورونا بمستشفى الأحرار بالزقازيق
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