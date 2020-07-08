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محافظات

بتكلفة 415 مليون جنيه..تنفيذ أعمال إنشاء مشروعات صرف صحي بقري منيا القمح

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:21 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية علي معدلات تنفيذ أعمال إنشاء مشروعات الصرف الصحي بقري "شلشلمون والعزيزية والسعديين والنعامنه" بمركز منيا القمح  لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم ، وحفاظًا علي البيئة والصحة العامه للمواطنين.


أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و 116 مليون جنيه ، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

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وجه  المحافظ رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.


وأكد المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال توصيل صرف صحي بمدينة منيا القمح لقريتي السعديين والنعامنة تشمل إنشاء محطة معالجة بطاقة  10 آلاف م3  / اليوم و 5 محطات رفع لخدمة قري ( السعديين – النعامنة – الولجا – المسلمية – الأعراس) وبتكلفة إجمالية تبلغ  360 مليون جنية ، وانشاء محطة معالجة العزيزية بطاقة 5 الاف م3/ اليوم وبتكلفة 20 مليون جنيه، وانشاء محطتي رفع بقرية شلشلمون بتكلفة 35 مليون جنيه.


وأشار  رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلي أنه جار الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات طبقا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

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