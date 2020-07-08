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محافظات

الشرقية تعلن بدء تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:08 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تقرر اليوم البدء في تنفيذ الموجة الــ 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة المصرية، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة التي هي حق لكل المواطنين.


وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمعاونة الجهات الأمنية لتوفير المعدات اللازمة اثناء  تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة جميع التعديات المخالفة على اراضى املاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين‪ .

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كما وجه المحافظ رؤساء المراكز التيسير على المواطنين لسرعة الانتهاء من اجراءات تقنين أوضاعهم لافتا الى ان  جميع الحالات التي سيتم ازالتها التى لم  يتقدم أصحابها  بطلبات تقنينومازالوا متعديين على أراضي الدولة، ولم يثبتوا  جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة ، ولم يستكملوا باقي الإجراءات ، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط.


أكد المحافظ  أن أجهزة المحافظة قد أتمت إستعداداتها لتنفيذ الموجة الـ 16 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية  وتتم المتابعه المستمرة للحملات من خلال غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، لمتابعة نتائج تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدوله بجميع مراكز  ومدن المحافظة.

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