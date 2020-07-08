محافظ القليوبية: تطبيق منظومة التحول الرقمى والمكينة بالديوان العام

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمى والمكينة بديوان عام محافظة القليوبية، وكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية؛ وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبا مع التطور والتحديث الضرورى المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر الجديدة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد وزارة المالية المكلف من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية لتطبيق منظومة الميكنة والتحول الرقمى بديوان عام محافظة القليوبية، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها، وطبقا لتوجيهات عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.





بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام و طارق بسيونى وكيل وزارة المالية بالقليوبية وجهاد أبو العزايم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى والمهندس سعيد بزيد مدير عام تجهيز البيانات ومحمود ضياء الدين للتحليل المالى وتطوير البرمجيات وقواعد البيانات، والدكتور محمد عبد الرحمن لتحليل النظم والمعايرة المحاسبية والدكتور إبراهيم فيود للاختبار والجودة.





وناقش الهجان تطبيق ميكنة الأعمال الإدارية والمالية بديوان عام المحافظة، والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها بالإضافة إلى جميع مديريات الخدمات التابعة للقليوبية، من حيث أنظمة الحسابات العامة والخاصة، والموارد البشرية والاستحقاقات والمخازن والمشتريات.





كما قام المحافظ بمناقشة وضع خطة عمل تعتمد على تحديد البنية التحتية للمحافظة بدقة وتطويرها وتسكين الأنظمة المقدمة من وزارة المالية عليها، مشيرا إلى ضرورة الحرص التام على تطبيق معايير الأمان خلال تحديث هذه المنظومة وميكنتها.