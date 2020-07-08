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محافظات

صحة القليوبية: المستشفيات لم تستقبل أى مرشح لمجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية ان المستشفيات المخصصة من قبل الهيئة العليا للانتخابات لإجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ للدورة المقبلة لم تستقبل حتى الآن أي مرشح لإجراء الكشف الطبي.
واشار المصدر الى انه تم توزيع نموذج إجراء الكشف الطبي من المديرية على المستشفيات لاستقبال المرشحين لإجراء الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة. 

وكانت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية قد أعلنت تخصيص 4 مستشفيات بنطاق المحافظة؛ للكشف الطبي علي راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ. 

ومن المقرر فتح باب التقدم للترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها أغسطس المقبل وحتي 18 من شهر يوليو بالمحاكم الابتدائية
يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلن جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ. 

وتبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والاثنين الموافقين 9 و10 أغسطس 2020 بينما تكون الانتخابات في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من نفس الشهر على أن تُعلن النتيجة في 19 من الشهر المقبل.
وتقرر بدء انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج و8 و9 سبتمبر في الداخل على أن تعلن النتجية النهائية في 16 من الشهر ذاته.
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