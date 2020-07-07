نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى صدر 23 يوليو في الخانكة

وجاءت الجولة بناء على توجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف المتابعات على المستشفيات للاطمئنان على الخدمة الصحية.

وتفقد نائب المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى حيث تتم أعمال تطوير قسم أ كمرحلة أولى تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية.

وكذلك يتم رفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

كما تفقد نائب المحافظ الاستقبال وفرز الحالات وأقسام العزل والصيدلية والمعامل لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أكد ضرورة العمل بالتنسيق مع قوات أمن بالقليوبية للإزالة الفورية لجميع المخالفات على أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.









جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية على الأراضي كالزراعة والري وغيرها، وذلك للبدء فورا في الموجة الـ 16 استكمالا لحملات الإزالة الجاري تنفيذها لإزالة المخالفات على أراضي أملاك الدولة والأرض الزراعية، والتعديات المخالفة لقانون البناء والمخالفة لحالات التصالح تنفيذا لتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لاسترداد حق الشعب.