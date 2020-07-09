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تعليم

نسبة نجاح 100%.. محافظ بني سويف يعتمد أول نتيجة شهادة إتمام مرحلة التلمذة الصناعية

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف "اليوم"، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية للعام الدراسي 2019/2020 بنسبة نجاح100% وذلك في حضور سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم. 
 
وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين متمنيًا لهم استمرار التوفيق والنجاح في حياتهم العملية خاصة وأنهم أول دفعة يتم تخريجها والتي تعادل "الشهادة الإعدادية المهنية "طبقًا لقرار وزارة التربية والتعليم ٢٩١ لسنة ٢٠١٧، معربا عن حرصه على اعتماد النتيجة بنفسه ليكون دافعا وحافزا  لأبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة لمواصلة التفوق والنجاح ضمن خطة المحافظة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة من فئات وشرائح المجتمع.

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كما وجه المحافظ وكيلة وزارة التربية والتعليم بإدراج هؤلاء الطلاب في قوائم المكرمين خلال الاحتفال المزمع تنظيمه خلال الفترة القادمة لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

من جهتها أوضحت"سهام  يوسف" كيلة الوزارة أن عدد طلاب شهادة التلمذة الصناعية بلغ 60 طالبًا وطالبة ( 47 بنين و 13 بنات) وجمعيهم تقدموا بالأبحاث التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني وكانت النتيجة النهائية للفصلين الدراسيين 100%، موزعين بواقع: 29 طالبًا وطالبة بمدرسة التربية الفكرية ببني سويف، و5 طلاب بمدرسة التربية الخاصة بسمسطا، و5 طلاب بمدرسة التربية الخاصة بالفشن، و10 طلاب بمدرسة التربية الخاصة في ببا، و11 طالبًا وطالبة بمدرسة التربية الخاصة باهناسيا.
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