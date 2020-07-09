بينها 3 بلاد عربية.. إيطاليا تحظر دخول مواطني 13 دولة بسبب كورونا

وقع وزير الصحة الإيطالي ، روبيرتو سبيرانتسا، اليوم الخميس، أمرا يقضي بحظر دخول مواطني 13 دولة والمقيمين فيها إلى الأراضي الإيطالية بسبب فيروس كورونا.





وشملت القائمة 3 دول عربية هي البحرين والكويت وسلطنة عمان، بسبب تفشي فيروس كورونا في تلك البلدان. بحسب ما ذكرت وكالة آكي.





وجاء قرار وزير الصحة الإيطالي بعد الاستماع إلى آراء وزراء الخارجية والداخلية والنقل. وتضمن القرار حظر الدخول والعبور إلى ايطاليا على كل من أقام أو عبر خلال الـ 14 يوما الماضية، أيا من الدول التالية: "أرمينيا، البحرين، بنجلاديش، البرازيل، البوسنة والهرسك، تشيلي، الكويت، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، عمان، بنما، بيرو، جمهورية الدومينيكان".





وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الإيطالية أنه لضمان مستوى مناسب من الحماية الصحية، تقرر تعليق الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة من وإلى البلدان المذكورة.



