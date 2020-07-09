الدوري الإيطالي .. إنتر يواصل نتائجه السلبية بالتعادل 2_2 مع فيرونا

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي أمام هيلاس فيرونا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي.





افتتخ داركو لازوفيتش التسجيل لصالح هيلاس فيرونا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة قبل أن يدرك أنطونيو كاندريفا التعادل في الدقيقة 49 من عمر المباراة.





وأضاف فيديريكو ديماركو لاعب هيلاس فيرونا الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان بالخطأ في مرماه قبل أن يحرز ميجيل فيلوسو هدف التعادل لفيروس في الدقيقة 86 من عمر المباراة.





بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميلان عند 65 نقطة ليسقط إلى المركز الرابع ويترك مكانه لأتالانتا الذي قفز إلى المركز الثالث.





كما رفع هيلاس فيرونا رصيده عند 42 نقطة في المركز التاسع.