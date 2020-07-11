تحديد مستشفى العريش لإجراء التحاليل اللازمة على مرشحي مجلس الشيوخ

وذلك لإجراء التحاليل اللازمة لهم اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم الخميس القادم .

وأوضح الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ' أنه تم تحديد مستشفى العريش العام لاستقبال المرشحين' وإجراء الكشف الطبى عليهم وفقا للإجراءات المتبعة مثلما حدث بالنسبة لمرشحى مجلس النواب والترشيحات السابقة.وقال تم تشكيل لجنة خاصة للكشف على راغبي الترشيح وإجراء التحاليل الخاصة بهم برئاسة الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى، وتضم نخبة من الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات.وفي نفس السياق.. أعلن حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة 'انه تم عقد اجتماع لمناقشة الإستعدادات للاستحقاق الإنتخابى القادم ، وذلك تجهيز المقار الإنتخابية فى المدارس الى جانب تعديل أماكن اللجان الإمتحانية حتى لا تتعارض مع أماكن اللجان الانتخابية واستراحات المعلمين فى امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية النظرية والتى ستبدأ يوم ٢٥ يوليو الجاري وتستمر حتى ١٣ أغسطس المقبل.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين قد أعلنت مواعيد وإجراءات فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفقا للضوابط المقررة.اقراء ايضا: