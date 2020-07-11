انتشال جثة شاب غرق بمياه شاطئ المنصورة الجديدة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية ،من انتشال جثة شاب من شاطئ جمصة بناحية المنصورة الجديدة اليوم غرق بعدما جرفه التيار بعد نزوله للاستحمام.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة، بورود بلاغ بغرق شاب داخل مياه شاطئ البحر المتوسط بناحية مدينة المنصورة الجديدة.





انتقل ضباط مباحث قسم جمصة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق "كريم حمادة سواح، 18 سنة، وتبين أنه مقيم قرية "كفر شريف" التابعة لمركز شربين، وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من انتشال الجثمان.



