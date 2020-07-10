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حوادث

هربا من ارتفاع الحرارة.. مصرع شاب غرقا في ترعة بالمنصورة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:33 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى شاب مصرعه غرقا اليوم جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو داخل ترعة بين قريتى شاوة والبقلية بمركز المنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي مأمور مركز  المنصورة يفيد بغرق شاب أثناء استحمامه داخل ترعة بين قريتى شاوة والبقلية التابعه للوحده المحلية لكوم الدربى بمركز المنصورة. 
 
بانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث  وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أن الغريق يدعى سامي محمود صالح 23 عاما من مركز فاقوس بمحافظة الدقهلية وهو يعمل بمزرعة دواجن بالمنطقة محل الواقعة وقام هربا من حرارة الجو بالنزول الى مياه الترعة للاستحمام  إلا أن التيار جرفه وغرق.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثة لذويه والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.
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