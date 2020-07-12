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محمد الخشت يفجر مفاجأة حول التسلسل الجيني لـ كورونا بمصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أصدروا خطة استراتيجية لأزمة كورونا في شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أنهم يعملون عليها من شهر ديسمبر الماضي واصدروا اصدارات تحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ اذا تطور الامر، لمساندة الدولة المصرية.

وتابع الخشت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والذي يعرض عبر شاشة قناة  "الحدث اليوم" الفضائية، أن جامعة القاهرة كان لها السبق في البحث العلمي ضد كورونا، لأنه في الوقت الذي انشغلت به الدولة لمكافحة الوباء، أعلنت وقتها تشكيل خمس فرق بحثية على مستوى الجامعة وقمت بتشكيلهم.

ولفت الخشت إلى أن الخمس فرق يعملون بشكل منفصل وتم تقديم دعم لهم ٤٠ مليون جنية، وهذا جلب نتائج سريعة جدا، وفي المواقع العالمية المعتمدة جامعة القاهرة أنتجت ٣٠ بحث للقاحات معتمدة ضد كورونا.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة لديها فريق بحثي مميز جدا بمعهد الأورام يتعاون مع مركز البحوث للقوات المسلحة استطاع ان يكشف عن التسلسل الجيني لنوع الفيروس المنتشر في مصر لان فيروس كورونا له ثلاثة أنواع، فهذا الاكتشاف يسهل إنتاج علاج ضد كورونا في مصر.


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