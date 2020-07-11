AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نصف المليار يعانون.. كيف أثرت أزمة كورونا على الوظائف في العالم؟

السبت 11/يوليه/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف السفير ياسر حسن، مستشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية للشئون العربية والإفريقية بجنيف، تأثير أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، على الوظائف في العالم.

وأكد السفير ياسر حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء دى إم سى"، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أدت إلى ارتفاع أرقام من فقدوا وظائفهم إلى 400 مليون شخص.

وأضاف أن معظم دول العالم خضعت للتوقف التام أو الاستمرار في العمل وهذه الأرقام ستستمر في التزايد والقطاع العمالى الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وهناك من اضطر للعمل من المنزل وهناك من فقدوا وظائفهم بشكل كامل، مستدركا أن قضايا العمل والعمال أصبحت على المائدة السياسية أكبر من ذي قبل وأصبح واضح أن هناك إجماعا دوليا على إعادة البناء".

وتابع: "أكبر عدد فقدوا وظائفهم من آسيا وبعض دول العالم بدأت في فك الحظر لإعادة النمو الاقتصادى لأن نسبة الدين العام ارتفعت بسبب كورونا والدول تستدين لتوفير الاحتياجات، فكورونا أزمة صحية واقتصادي وسياسية معا، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر الزناتي: 42% من مهارات العمل ستتغير خلال 10 سنوات.. فيديو

بسبب كورونا.. أمريكا تفقد 22.5 مليون وظيفة خاصة في أبريل ومايو

الهجرة: لجنة لدراسة مؤهلات العائدين من الخارج لمساعدتهم في الحصول على وظائف

وكيل نقل النواب: علينا التخطيط لمستقبل ما بعد كورونا وتداعياتها على الاقتصاد وسوق العمل من الآن

بسبب أزمة كورونا والمظاهرات.. توقعات بنمو الاقتصاد اللبنانى بالسالب خلال 2020.. والاقتصاد المصرى سجل نموا 5%‎ خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020.. وبرنامج الإصلاح خط الدفاع للاقتصاد

بعد قرارات الحكومة بتفعيل الخدمات العامة إلكترونيا.. خبراء: عمل الموظفين من المنازل يعزز القدرات الاقتصادية ويحمي العنصر البشري

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من تسجيل الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين.. ساديو ماني يوضح حقيقة أنانية محمد صلاح

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 إطلالات عرَّضت روبي للانتقادات

أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل عليكم.. رضوى الشربيني تدعم فتاة نشر زوجها صورها الخاصة

ضبط 369 طائرة .. أمن القاهرة يشن حملات مكبرة على تجار وحائزى الطائرات الورقية

أخبار الفن | صور المتحرشين بـ رانيا يوسف.. روبي بـ الكاش مايوه.. وفاة مي مسحال

ألفاظ خادشة.. رانيا يوسف تنشر صور المتحرشين بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب