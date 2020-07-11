نصف المليار يعانون.. كيف أثرت أزمة كورونا على الوظائف في العالم؟

كشف السفير ياسر حسن، مستشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية للشئون العربية والإفريقية بجنيف، تأثير أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، على الوظائف في العالم.





وأكد السفير ياسر حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء دى إم سى"، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أدت إلى ارتفاع أرقام من فقدوا وظائفهم إلى 400 مليون شخص.





وأضاف أن معظم دول العالم خضعت للتوقف التام أو الاستمرار في العمل وهذه الأرقام ستستمر في التزايد والقطاع العمالى الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وهناك من اضطر للعمل من المنزل وهناك من فقدوا وظائفهم بشكل كامل، مستدركا أن قضايا العمل والعمال أصبحت على المائدة السياسية أكبر من ذي قبل وأصبح واضح أن هناك إجماعا دوليا على إعادة البناء".





وتابع: "أكبر عدد فقدوا وظائفهم من آسيا وبعض دول العالم بدأت في فك الحظر لإعادة النمو الاقتصادى لأن نسبة الدين العام ارتفعت بسبب كورونا والدول تستدين لتوفير الاحتياجات، فكورونا أزمة صحية واقتصادي وسياسية معا، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".