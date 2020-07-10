مترين.. أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة بشأن انتشار كورونا عبر الهواء

أكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد ليس كغيره من الفيروسات التي تنتقل عبر الهواء كالحصبة، موضحا ان ثقل حجم فيروس كورونا يجعله لا يتخطى باب الغرفة ببضع أمتار ثم يسقط على الأرض.









وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الهواء في المكان الذي يتواجد فيه المريض يكون مشبعا بالفيروس ، متابعا أنه الفيروس لا يخرج من الغرفة إلا بحد أقصى مترين.









وأضاف أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، متابعا أنه من أهم هذه الإجراءات ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس.



