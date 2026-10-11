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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير استخباراتي: روسيا تخطط لاغتيال مسؤولين بشركات دفاع أوروبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

حذرت أجهزة استخبارات غربية من أن روسيا تكثف مخططاتها لاغتيال مسؤولين تنفيذيين في شركات الدفاع الأوروبية، ضمن حملة أوسع لإضعاف الدعم المقدم لأوكرانيا.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأحد عن مسؤولين في 5 أجهزة استخبارات أوروبية قولهم إن موسكو تكثف جهودها لاستهداف قيادات شركات الدفاع، لا سيما العاملة في تصنيع الطائرات المسيّرة ومكوناتها.


وأوضح المسؤولون أن هذا التهديد دفع عدداً من الشركات إلى تشديد إجراءات الحماية الشخصية لكبار مسؤوليها، بينما نقلت شركات أخرى مواقع إنتاجها، ويأتي ذلك في ظل جمود ميداني في أوكرانيا وضغوط يواجهها الاقتصاد الروسي.

وبحسب المصادر، وسع الكرملين نطاق "عمليات التخريب والأنشطة الهجينة" في أوروبا، وأصبح استهداف مدنيين أوروبيين، الذي كان يُعد سابقاً من المحرمات حتى لدى الاستخبارات الروسية، جزءاً بارزاً من هذه العمليات.


وقال مسؤول استخباراتي أوروبي رفيع إن "مستوى التهديد في أوروبا ارتفع، سواء بالنسبة إلى الممتلكات أو الأشخاص".
وأبلغ رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية سينان سيلين نواب البرلمان قبل أيام أن "روسيا تنخرط في التخطيط المتعمد لأعمال عنف ضد أفراد، تنفذها جهات تابعة للدولة أو خاضعة لسيطرتها"، مشيراً إلى تطور في الأهداف والأساليب بما يشمل الاستعانة بشبكات الجريمة المنظمة.
وأكد مسؤولون تنفيذيون في شركات دفاع، تحدثوا للصحيفة دون كشف هوياتهم، أنهم عززوا خلال الأشهر الستة الماضية إجراءات الحماية بناءً على توصيات أمنية حكومية.


وقال مسؤول استخباراتي إن "الهدف الرئيسي من الخطط الروسية لا يزال نفسياً"، مضيفاً أن "مجرد جعل الأشخاص يشعرون بأنهم قد يكونون مستهدفين يحقق الغرض"، لافتاً إلى أن موسكو تريد دفع الأفراد للتفكير مرتين قبل التعامل تجارياً مع أوكرانيا، رغم أن كثيراً من المحاولات لا تزال بدائية ويسهل إحباطها.


حرب المسيّرات


وتأتي هذه التحذيرات في وقت تزيد فيه أوكرانيا اعتمادها على المسيّرات لاستهداف منشآت حيوية، وتتجه للتزود من شركات دفاع محلية وصغيرة، بالتزامن مع هجمات مماثلة تستهدف منشآت روسية.


وفي هذا السياق، أعلنت شركة "ياندكس" الروسية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأحد تضرر بنية تحتية تابعة لها جراء هجوم بمسيّرات، ما أدى إلى الإغلاق الكامل لمركز البيانات الخاص بها في منطقة فلاديمير، وهو ثالث مركز بيانات رئيسي يتوقف عن العمل خلال أيام، بعد إعلان الشركة الجمعة تعرض مركزها في منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو لهجوم أوكراني أدى لتوقفه جزئياً، وقبل ذلك بيوم إغلاق مركزها في ساسوفو جنوب شرق موسكو، الذي يضم اثنين من أجهزة الحوسبة الفائقة الثلاثة المستخدمة لتطوير نموذجها للذكاء الاصطناعي.

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