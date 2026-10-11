وزير الخارجية الألماني يصف الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بـ "العمل الإرهابي"

أدان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأحد، بشدة ، الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المملكة العربية السعودية وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

ووصف وزير الخارجية الألماني - في منشور له عبر منصة "إكس" - الهجوم بأنه عمل إرهابي يستهدف المملكة العربية السعودية والطيران المدني، معربا عن تضامنه مع الضحايا وذويهم.. قائلا: "قلوبنا مع الضحايا، وأتقدم بخالص التعازي إلى ذويهم".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، أمس السبت، أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين.