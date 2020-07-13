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أخبار البلد

القباج: التضامن تخطط للوصول لـ50 حضانة في الأسمرات 1و2و3

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:56 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
قالت الدكتورة نيفين القباج  ، وزيرة التضامن الاجتماعى ،  إن الوزارة تؤمن أن التوعية تبدأ من الطفولة؛ وأنشأت الوزارة ١٥ حضانة بالأسمرات وتخطط للوصول إلى ٥٠ حضانة في الأسمرات ١ و٢ و٣، مضيفة أن الوزارة تعمل على توعية السكان من خلال برنامج قيم وحياة وهو برنامج يرسخ قيم أساسية أهمها الصدق والامانة والاحترام، وبرنامج وعي ويحتوي على ١٢ رسالة وهم حزمة من البرامج المتكاملة تركز على الصحة التعليم ووقف العنف ضد العنف والاطفال والنساء غيرها.

وأضافت القباج فى تصريحاتها، أن الوزارة تعمل من خلال برنامجها فرصة على تدريب وتأهيل الشباب من للتشغيل، كما تعمل الوزارة على إنشاء معرض دائم لحرف ومنتجات تخدم منطقة الأسمرات.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تعمل على الحد من الزيادة السكانية من خلال العمل مع وزارة الصحة والسكان للتوعية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخدمات طرق الأبواب.
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