يمكن أن تنقذ حياتك.. علامات التحذير قبل السكتة الدماغية لا تتجاهلها

يدعي جراحو الأعصاب أنهم إذا كانوا قادرين على إجراء عملية جراحية على مريض أصيب بسكتة دماغية في غضون 3 ساعات من حدوثه ، فهناك احتمال كبير أن يتمكن الشخص من التعافي.
السكتة الدماغية
وفقا لموقع برايت سايد إليك كيف تفهم أنك تعاني من سكتة دماغية
• خدر في الذراع الأيسر أو الساق أو الجانب الأيسر من الوجه.
• صعوبة في التكلم وفهم الآخرين.
• شلل كامل أو جزئي.
• صعوبة في الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين.
• الدوخة وفقدان الوعي.
السكتة الدماغية
وفقا لموقع برايت سايد إليك كيف تفهم أنك تعاني من سكتة دماغية
• خدر في الذراع الأيسر أو الساق أو الجانب الأيسر من الوجه.
• صعوبة في التكلم وفهم الآخرين.
• شلل كامل أو جزئي.
• صعوبة في الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين.
• الدوخة وفقدان الوعي.