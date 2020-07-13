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مرأة

يمكن أن تنقذ حياتك.. علامات التحذير قبل السكتة الدماغية لا تتجاهلها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:02 ص
سكتة دماغية
سكتة دماغية
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لمياء الياسين
يدعي جراحو الأعصاب أنهم إذا كانوا قادرين على إجراء عملية جراحية على مريض أصيب بسكتة دماغية في غضون 3 ساعات من حدوثه ، فهناك احتمال كبير أن يتمكن الشخص من التعافي.
لذا إليك بعض  العلامات التى يجب الإنتباه إليها والتى يمكن أن تنقذ  حياتك أو حياة شخص آخر في يوم من الأيام من السكتة الدماغية

وفقا لموقع برايت سايد إليك كيف تفهم أنك تعاني من سكتة دماغية

•       خدر في الذراع الأيسر أو الساق أو الجانب الأيسر من الوجه.

•       صعوبة في التكلم وفهم الآخرين.

•       شلل كامل أو جزئي.

•       صعوبة في الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين.

•       الدوخة وفقدان الوعي.

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