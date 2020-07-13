مثلك لا يغيب.. "الإنتاج الحربي" تخلد مجهودات الفريق العصار بفيلم تسجيلي

تخليدًا لمجهودات الفريق الراحل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أطلقت وزارة الإنتاج الحربي فيلمًا بعنوان "مثلك لا يغيب... سلامًا لروحك".





يعكس الفيلم بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق الراحل قيادتها.





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