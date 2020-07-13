مثلك لا يغيب.. "الإنتاج الحربي" تخلد مجهودات الفريق العصار بفيلم تسجيلي

تخليدًا لمجهودات الفريق الراحل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أطلقت وزارة الإنتاج الحربي فيلمًا بعنوان "مثلك لا يغيب... سلامًا لروحك".
يعكس الفيلم بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق الراحل قيادتها.
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وشهدت "الإنتاج الحربي" خلال تلك السنوات العديد من الإنجازات التى تدل على الجهود المبذولة والتطور النوعى بكل شركة ووحدة تابعة للإنتاج الحربي خلال هذه الفترة، ووضعت مصر فى بؤرة إهتمام الدول الصناعية الأخرى والتى جذبت العديد من الشركات الإستثمارية الكبرى مما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالإستثمار فى مصر، وهي الجهود والانجازات التى تعكس الجهد الوطنى لقائد أفنى حياته لصالح الوطن .