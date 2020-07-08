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توك شو

يسردها صديق عمره عبد المنعم التراس.. أهم الملامح الإنسانية في حياة الفريق محمد العصار.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:35 ص
عبد المنعم التراس
عبد المنعم التراس
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إبراهيم القادري
قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن "الفريق العصار أستاذ وأخ كبير وشخصية مميزة ومتفردة، كما أنه مثال يحتذى به في الوطنية والإخلاص في العمل والإخلاص للوطن وفي الأخلاق وفي مكارم الأخلاق".

وأضاف عبد المنعم التراس، خلال مداخلة هاتفية في "برنامج من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن الفريق العصار صديق عمره وينتمي الي أسرة عريقة جدا، ولها جذور كبيرة في دمنهور.

واكد ان الفريق العصار، مثل الإمام محمد عبده، والبابا تواضروس، وتوفيق الحكيم، ومصطفى الفقي، وهذا جيل له الكثير من المحاسن.

وأوضح عبد المنعم التراس ، أن الفريق العصار رمز من رموز الوطنية المخلصة والجميع يحزن علي فراقه وسيرته عطرة علي جميع الألسنة واكد علي انه كان شديد التواضع والادب .

وتابع : أن الفريق العصار له علاقات طيبة بالداخل والخارج، وهناك أشخاص من ألمانيا قدموا إلىّ واجب العزاء في الفريق العصار.

وقال إن الفريق العصار يسبقه في السن والمقام، وعندما كنت أذهب إليه في وزارة الإنتاج؛ كان يقابلني علي الباب، وهذا يدل على أدبه واحترامه وحسن خلقه.

وأكمل "عند تعييني رئيسا للهيئة؛ جاء إليّ الفريق الدكتور العصار، وقام بتهنئتي وحتى نقوم بالاتفاق من أول لحظة، ليكون هناك تعاون وتكامل بين مصانع الهيئة والانتاج الحربي.
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