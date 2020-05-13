الهيئة العربية للتصنيع: مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات المركبات..فيديو

قال عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات المركبات، لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو إنشاء شركة قابضة برأس مال مشترك وينبثق منها مصنعين.





وأضاف عبد المنعم التراس ، من خلال حواره المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ مشيرا إلى أنه هناك مصنع لإنشاء إطارات سيارات مختلفة .





وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أنه سيتم انتاج حوالى 5 ملايين إطار سنوى ، منوها أن المصنع الآخر متمركز بالعامرية التابع للجيش.





وتابع " التراس " أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية .





وأكد أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.