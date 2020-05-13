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الهيئة العربية للتصنيع: مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات المركبات..فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:53 م
عبد المنعم التراس
عبد المنعم التراس
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ريهام فيكتور
قال عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات المركبات، لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو إنشاء شركة قابضة برأس مال مشترك وينبثق منها مصنعين.

وأضاف عبد المنعم التراس ، من خلال حواره المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ مشيرا إلى أنه هناك مصنع لإنشاء إطارات سيارات مختلفة .

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أنه سيتم انتاج حوالى 5 ملايين إطار سنوى ، منوها أن المصنع الآخر متمركز بالعامرية التابع للجيش.

وتابع "  التراس " أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية .

وأكد أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
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