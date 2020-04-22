تعرف على برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسماعيلية





وحصل الموقع علي برنامج الزيارة والذي يشمل، دخول الرئيس من البوابة الرئيسة لقاعة الاستقبال بشرق القناة، والاستماع لشرح ماكيت يوضح أهمية المشروعات المنتظر افتتاحها، كذلك تفقد المحطة والسحارة وغرف التحكم والأرشيف.





ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.

تستقبل محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء. وقالت المصادر إن الزيارة تشمل افتتاح سحارة سرابيوم و مصرف المحسمة.