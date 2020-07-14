القصة الكاملة لحريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية.. 40 سيارة إطفاء.. 12 مصابا دون وفيات.. وتلفيات في بعض السيارات.. فيديو وصور

شهد محيط الدائري بمنطقة السلام بالكيلو ٢١ طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوى بمحافظة القاهرة، مساء اليوم، الثلاثاء، حريقا ضخما بخط مازوت بالعاشر؛ مما تسبب في شلل مروري على الطريق الدائري، وأدى إلى احتراق بعض السيارات وإصابة 12 شخصا بدون وفيات.









*حريق ضخم بخط مازوت بالعاشر

البداية عندما شهد الطريق الدائري بمنطقة السلام كثافات مرورية مرتفعة بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت وقع كسر في ماسورة خاصة بتوصيل المازوت والبنزين بالقرب من موقف العاشر، مما أدى كثافات مرورية بسبب تأثير الأدخنة المتصاعدة ومحاولات سيارات الإطفاء إخماد الحريق، ونتج عنه تسرب المازوت على الأسفلت واندلاع النيران في السيارات المتواجدة بمحيط الحريق.









*الحماية المدنية تدفع بـ 40 سيارة إطفاء و10 خزانات مياه

سابق رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، الزمن للسيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، حيث دفعت الإدارة بـ 40 سيارة إطفاء من القاهرة والجيزة والقليوبية والاستعانة بـ 10 خزانات مياه للسيطرة على الحريق.





*المعاينة الأولية : خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق بسبب أخطاء قاطنو الشقق

أكدت أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.





وشددت استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والاجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.









مساعدا وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يصلان إلى موقع الحريق

وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.









*شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب الحريق





يشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.









*الداخلية تناشد المواطنين الابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي





ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي، الابتعاد عن الطريق تماما.





وطالبت الأجهزة، قائدي السيارات والمتواجدين، بعدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.









*المرور: تحويل حركة السيارات بعيدا عن حريق خط مازوت طريق الإسماعيلية الصحراوي

تباشر قيادات الإدارة العامة للمرور، تحويل حركة السيارات بعيدا عن موقع حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





*وزير البترول ومحافظ القاهرة يتفقدان موقع حريق العاشر من رمضان

وصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى موقع حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





*الصحة: إصابة 12 حصيلة حادث صحراوي الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة ١٢ مواطنًا إثر حادث انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعالها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وامتداد الاشتعال للطريق، ولا وفيات.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.



