رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، اليوم الأربعاء اجتماعا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان اللغة الفرنسية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.









ومن المقرر أن تبدأ كنترولات الثانوية العامة فى تصحيح امتحان اللغة الأجنبية الثانية الأسبوع القادم.





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ويهدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.









وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وكان قد أدى صباح أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 592 ألف و307 طالب/طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية





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وتلقت الغرفة شكوي من وجود سؤال بمادة اللغة الفرنسية لا يوجد له إجابة ضمن الإجابات، وتم التأكد من الهيئة الفنية لواضعي الامتحان والتي أفادت بأنه لا يوجد أخطاء والبدائل سليمة ويوجد بها الإجابة الصحيحة.





أكدت تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية" ، سلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.









جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).