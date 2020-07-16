لقاء الفرصة الأخيرة.. برشلونة يستضيف أوساسونا بـ الدوري الإسباني





ويدخل برشلونة مباراة اليوم تحت شعار مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه الضئيلة للغاية في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.





ويحتاج برشلونة إلى تعادل أو هزيمة ريال مدريد أمام فياريال في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت أيضا، من أجل تأجيل عملية حسم الملكي للقب الليجا إلى الجولة الأخيرة.





وفي حال فوز ريال مدريد على فياريال في مباراة اليوم، سيحسم لقب الليجا رسميا، دون النظر إلى نتيجية مباراة برشلونة وأوساسونا، حيث يحتاج الملكي إلى 3 نقاط من مباراتين لحسم اللقب رسميا.





ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره ريال أساسونا، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ37، من مسابقة الدوري الإنجليزي.