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رياضة

ليلة الحسم.. ريال مدريد يستدرج فياريال لاقتناص لقب الدوري الإسباني رسميًا

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:41 ص
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني. 

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحسم لقب الدوري الإسباني رسميًا.

ويحتاج ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من مباراتين لحسم لقب الدوري رسميا، أو هزيمة برشلونة أمام أساسونا في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت لحسم لقب الليجا. 

في المقابل يسعى فياريال ريال لتحقيق نتيجة إيجابية في مبارة اليوم، للحفاظ على كامل حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الخامس. 

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب  مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب  المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.
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