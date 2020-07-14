لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

أبدى الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالفوز على غرناطة، بنتيجة 2-1، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.









وقال زيدان عقب المباراة: "في الشوط الأول قدمنا أداء جيدًا للغاية، وكان استحواذنا على الكرة مثيرًا للإعجاب وسجلنا هدفين، في الشوط الثاني كنا أسوأ لأن الخصم قدم أداء جيدًا، شعرت بمعاناة اللاعبين وأعجبني تلاحمهم وتكاتفهم معا، أنا فخور بهذا الفريق".









وأضاف: "الصرخة عقب صافرة النهاية؟ صرخت لأنني كنت سعيدًا بعد تلك المعاناة، كانت ردة فعل طبيعية لأنها 3 نقاط مهمة، صرخت لأخبر لاعبي فريقي أنهم قدموا مباراة كبيرة، أنا سعيد من أجلهم".









وتحدث "زيزو" عن موقف إيدين هازارد من المشاركة قائلًا: "حسنًا، هناك أشياء تتعلق بالفريق. يجب على اللاعب أن يكون جاهزا تماما ليلعب، وإيدن ليس جاهزا بنسبة 100% بعد. موضوعه معقدٌ بعض الشيء، لكنني أرجو أن يكون جاهزا تماما يوم الخميس ليساعد الفريق".









وأضاف: "بيل؟ ليس لدي أي شكوى منه، نحن جميعا هنا وتتبقى لنا مباراتان فقط".









واختتم حديثه قائلا: "حصد لقب الليجا في ملعب دي ستيفانو؟ عندما بدأنا الموسم، وضعنا الفوز بالدوري هدفًا لنا، لكننا لم نفز حتى الآن".