غرناطة يسجل الهدف الأول في شباك ريال مدريد .. فيديو

قلص غرناطة الفارق بينه وبين ريال مدريد وأحرز الهدف الأول له في المباراة ، المقامة حاليًا على ملعب لوس كارمينيس، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.





جاء الهدف عن طريق خطأ فادح من كاسيميرو لاعب ريال مدريد في وسط الملعب استغله يانجيل هيريرا لاعب غرناطة وتمكن من استخلاص الكرة ثم مررها بشكل بيني متقن لزميله داروين ماشيس المنطلق داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية ليسدد كرة أرضية قوية مرت من بين قدمي الحارس ثيبوه كورتوا إلى داخل الشباك.





وسيطر الفريق الملكي على مجريات الشوط الأول، وتقدم بهدفين متتالين عن طريق فيرلاند ميندي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 16.





حاول غرناطة الذي يلعب على أرضه، العودة للمباراة مرة أخرى بعد الهدفين الذين سكنا شباكه، حيث تمكن من الوصول إلى مرمى ريال مدريد مرتين خلال الشوط، إلا أن تألق كورتوا حال دون أن تسكن الكرة الشباك.





ويهدف ريال مدريد لتأمين صدارته لـ"الليجا"، وسط مطاردة قوية من برشلونة في ظل فارق النقطة الوحيدة بينهما، حيث يملك الفريق الملكي أفضلية الانفراد بالقمة وتوسيع الفارق إلى 4 نقاط في مباراة الليلة.





في الوقت ذاته، يتمسك غرناطة بآماله في التقدم نحو أحد المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز السابع، ونقطتين عن خيتافي صاحب المركز السادس.





وفي حالة فوز الفريق الملكي اليوم، سيحتاج إلى نقطتين فقط في مباراتيه الأخيرتين من عمر الليجا، من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.