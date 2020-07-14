ريال مدريد يقترب من حسم الدوري الإسباني بعد الفوز على غرناطة 2-1.. فيديو

قطع ريال مدريد شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب الدوري الإسباني بعدما تغلب على غرناطة في عقر داره (2-1)، الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ36.









هدفا الريال جاءا عن طريق الثنائي الفرنسي فيرلان ميندي وكريم بنزيما في الدقيقتين 10 و16، بينما أحرز داروين ماتشيس هدف غرناطة في الدقيقة 50.









هذا الفوز رفع رصيد الفريق الملكي إلى 83 نقطة، ليحافظ على فارق النقاط الـ4 بينه وبين ملاحقه، برشلونة، قبل جولتين فقط على النهاية، بينما توقف غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.





جاءت البداية هادئة من كلا الطرفين حتى الدقيقة العاشرة، التي شهدت شن الريال مرتدة سريعة وصلت إلى ميندي ، الذي اخترق منطقة جزاء غرناطة، وأطلق تسديدة يسارية صاروخية من زاوية مستحيلة، اخترقت شباك الحارس روي سيلفا.





ولم يمهل الفريق الملكي فرصة لمضيفه لاستيعاب تأخره بهدف حتى تمكن بنزيما من مضاعفة النتيجة بعد 6 دقائق فقط عبر تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع سيلفا التصدي لها.







