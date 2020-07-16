ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، صورة جديدة لها مع الفنان احمد السعدني و ذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت ريهام عبد الغفور على الصوره قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا الذ سعدون في حياتي من ايام الجامعه".





وجاءت التعليقات على الصوره كالتالي:

- كل سنه و انت طيب يا سعدني

- انا بحبه اوي عقبال مليون سنه

- كل سنه و انتوا حلوين



