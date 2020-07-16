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فن

ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:38 م
احمد السعدني و ريهام
احمد السعدني و ريهام عبد الغفور
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ندى فكري
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة لها مع الفنان احمد السعدني و ذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت ريهام عبد الغفور على الصوره قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا الذ سعدون في حياتي من ايام الجامعه".

وجاءت التعليقات على الصوره كالتالي:
- كل سنه و انت طيب يا سعدني 
- انا بحبه اوي عقبال مليون سنه
- كل سنه و انتوا حلوين

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وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019 وكان المسلسل بطولة دينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.
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