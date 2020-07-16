ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة لها مع الفنان احمد السعدني و ذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت ريهام عبد الغفور على الصوره قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا الذ سعدون في حياتي من ايام الجامعه".وجاءت التعليقات على الصوره كالتالي:- كل سنه و انت طيب يا سعدني - انا بحبه اوي عقبال مليون سنه- كل سنه و انتوا حلويناقرأ أيضا:ريهام عبد الغفور تستعيد ذكرياتها أمام البحروكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019 وكان المسلسل بطولة دينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل. View this post on Instagram Happy birthday يا ألذ سعدون في حياتي من أيام الجامعة❤️ @ahmedlsaadany A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafourofficial) on Jul 16, 2020 at 2:35am PDT