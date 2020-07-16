الرئيس السيسي: حضور القبائل الليبية إلى مصر في هذا التوقيت مفاده وحدة مصير البلدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إ ن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.





وتابع «السيسي» خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي: «احنا هندخل ليبيا بطلب منكم وهنخرج منها بأمر منكم »، مصر لن تقف مكتوفة الأيدي.





وأضاف الرئيس السيسي أن مصر عانت ومازالت تعاني من الارهاب ولا نريد هذه الميلشيات أن تقترب إلينا ، موضحا أن خط سرت الجفرة خط أحمر هي دعوة للسلام وليست للحرب واستكمال مرحلة التفاوض.







