AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي: حضور القبائل الليبية إلى مصر في هذا التوقيت مفاده وحدة مصير البلدين

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:09 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.

وتابع «السيسي» خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي: «احنا هندخل ليبيا بطلب منكم وهنخرج منها بأمر منكم »، مصر لن تقف مكتوفة الأيدي.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر عانت ومازالت تعاني من الارهاب ولا نريد هذه الميلشيات أن تقترب إلينا ، موضحا أن خط سرت الجفرة خط أحمر هي دعوة للسلام وليست للحرب واستكمال مرحلة التفاوض.


وأشار إلى أننا نتمنى كل الخير والسلام لليبيا وحريصون على عدم التدخل في الشأن الليبي، مشددا على أننا لا نريد إلا استقرار ووحدة الدولة الليبية، والشعب الليبي وحده من يقرر مصير بلاده إذا خلصت النوايا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يلتقي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية.. اليوم

شاهد.. لقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن العربي والإقليمي والدولي

السيسى: الخطوط الحمراء في سيدي براني هي دعوة للسلام بالأساس وإنهاء الصراع في ليبيا

السيسى يلتقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية ..ويؤكد التزام مصر بالدفاع عن ليبيا وحالة التكاتف الوطني بين البلدين

مصير البلدين واحد.. السيسي لـ«قبائل ليبيا»: شعبكم من يحدد مصيره.. ومصر لن تصمت فى مواجهة أي تهديد

ترشيحاتنا

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

الصحة تنصح بتناوله.. 10 فوائد لـ البطيخ

هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها ؟..الإفتاء توضح

شاهد.. لقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

أقوى جيش بالمنطقة.. السيسي يوجه رسالة مهمة للعالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

بـ الكاجوال الجذاب.. نوال الزغبي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

رد فعل جنوني.. عميل يشهر سلاحا ناريا في مركز تسوق خلال مشادة بسبب الكمامة