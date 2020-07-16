السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدى أمام أي تحركات تهدد أمننا القومي والاستراتيجي.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تركز على خلق فرص السلام والتنمية والبناء، مؤكدا تطابق الموقفين المصرى والليبي الرافض لأى تدخل أجنبي ونبذ أى أجندة تعمل على نهب ثروات الشعب الليبي.









وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر القبائل الليبية: " نريد استقرار ليبيا سياسيا وأمنيا وعسكريا، ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى تحركات تهدد أمننا القومى والاستراتيجى".









وتابع الرئيس السيسي أنه فى ظل الحشد الذي يتم على حدود مدينة سرت نتمنى عدم تصعيد الموقف ولن نسمح بأي تجاوز يحدث عند هذا الخط.







