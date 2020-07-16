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الرئيس السيسي: لن نقبل تحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين | فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:13 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دفاع مصر عن ليبيا هو إلتزام ناتج عن حالة التكاتف بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك تاريخا مشتركا بين مصر وليبيا فى مواجهة الإستعمار.

واضاف الرئيس السيسى، خلال لقائه بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى، أن مصر تعى بطولات الليبيين وعلى رأسهم الشيخ عمر المختار، موضحا أنه كان كفاح الليبيين على مر العصور للحصول على إستقلالهم خير دليل على رفض الشعب للتدخلات الخارجية الطامعة فى الثروات الليبية.


وتابع أن مصر تعول على القبائل الليبية الحرة الرافضة لأى تدخل خارجى، لافتا إلى إستعداداها لتقديم جهودها لليبيين الراغبين فى محو اى عدوان أو تدخل في شؤونهم.

وأكد أن مصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على الميلشيات المسلحة مرة أخرى فى ليبيا أو أن تتحول إلى بؤرة جديدة يجتمع بها الإرهابيون.
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