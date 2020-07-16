الرئيس السيسي: ماعندناش استعداد لدخول ميليشيات وجماعات الإرهابية إلى مصر

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أنه مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا " معندناش استعداد أن الميليشيات و الجماعات الإرهابية تدخل مصر".





وتابع الرئيس السيسي، أن مصر خلال الفترة الماضية لم تدخل ليبيا رغم وجود ميلشيات بها، لكن مصر ستتدخل بناء على طلب من الشعب الليبي، وسنخرج بأمر منكم.



