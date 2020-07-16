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الرئيس السيسي: ماعندناش استعداد لدخول ميليشيات وجماعات الإرهابية إلى مصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:14 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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البهي عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أى تهديد لـ ليبيا يمثل تهديدا لمصر، وان أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن " البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر ابدًا".
  
وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أنه مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا " معندناش استعداد أن الميليشيات والجماعات الإرهابية تدخل مصر".

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر خلال الفترة الماضية لم تدخل ليبيا رغم وجود ميلشيات بها، لكن مصر ستتدخل بناء على طلب من الشعب الليبي، وسنخرج بأمر منكم.

وأضاف الرئيس السيسى ، أن مصر لن تدخل ليبيا الا بطلب من الشعب الليبي.
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