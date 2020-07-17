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تعليم

للوقاية من كورونا.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة.. صور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:35 م
تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة،أعمال تطهير وتعقيم عدد من المدارس ولجان الثانوية العامة والاستراحات.

يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي وجه لها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصًا على صحة  العاملين ،والطلاب والمشاركين في الامتحانات، والعاملين بالمدارس.

وأشارت كشك إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم  الصحية، ومنع دخول  العاملين والمترددين على المديرية والإدارات التعليمية إلا بارتداء الكمامة.

وقالت وكيل الوزارة، إنها وجهت بوضع علامات إرشادية أمام البوابات، داخل الطوق الأمني ، وداخل المدرسة ، تحدد الأماكن التي يقف عليها الطلاب والطالبات ، حرصا على التباعد ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، حفاظا على صحة الطلاب.

ويستأنف  19 ألفًا و 413 طالبًا وطالبة ،أداء امتحانات الثانوية العامة في 84 لجنة، يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى أداء  30 ألفًا و465 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية في 137 لجنة.
للوقاية من كورونا.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة.. صور
للوقاية من كورونا.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة.. صور
للوقاية من كورونا.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة.. صور
للوقاية من كورونا.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة.. صور
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