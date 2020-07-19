أمريكا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل أرقاما مرتفعة في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، محتفظة بصدارتها العالمية للدول الأكثر تضررا، في الوقت الذي سجلت فيه منظمة الصحة العالمية أعلى معدل إصابات منذ بدء تفشي الفيروس.





وقالت جامعة "جونز هوبكنز" إن الولايات المتحدة سجلت 60.207 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضافت أن إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و298 ألفا و209 أشخاص.





كما سجلت الولايات المتحدة 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 139,960 حالة.





ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في إحصاء لها أن عدد وفيات فيروس كورونا في العالم تخطى 600 ألف شخص.





يأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، بواقع 259848 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة العالمية إنها أبلغت بـ 7360 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ 10 مايو.



