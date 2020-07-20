AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سوهاج يعلن تشكيل الجهاز الفني حتى نهاية الموسم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
أعلن مسئولي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، رئيس النادي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والذي يتولى المهمة حتى نهاية موسم 2019-2020.
وجاء التشكيل كالآتى:
أحمد خلف مديرًا فنيًا ك عادل شعبان مدرب عام ك محمود علي مدرب مساعد ك احمدجابر مدرب حراس المرمى ك مؤمن زكريا اداري د حسام القاضي اخصائي علاج طبيعي .
يذكر أن النادى تلقى عده إتصالات من المسئولين بنادى أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان ،رئيس النادى لرغبتهم فى إستئذان نادى سوهاج للسماح للكابتن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق، ليتولى المسئولية كمدير فنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان بالدورى الممتاز خلفا للكابتن مجدى عبدالعاطي المدير الفنى السابق للفريق.
وقد تم التواصل مع الكابتن أحمد كشرى الذى أبدى موافقته على قبول عرض نادى أسوان بعد موافقة مجلس إدارة نادي سوهاج ولجنة الكرة بالنادى والتى تمت بعد المشاورات مع أعضاء مجلس الإدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادي أسوان يقبل استقالة مجدي عبد العاطي

فيما يخص المدربين.. نادي أسوان: لا يوجد ترشيحات قبل تحديد مصير الدورى

أسوان يتعاقد مع أحمد كشرى لتدريب الفريق خلفا لمجدى عبدالعاطي

شريف شعبان يعتذر عن الانضمام لجهاز أحمد كشرى فى أسوان

بعد توليه المهمة رسمياً.. كشري: سأفعل كل شيء لأإسعاد جماهير أسوان

أسوان يعتمد تشكيل الجهاز الفني المعاون لـ كشرى بالدورى الممتاز

ترشيحاتنا

باهر المحمدي ردًا علي إبراهيم سعيد: القافلة تسير

حمادة طلبة: وليد سليمان شتمني وضربني وأكثر لاعب مؤذي في الدوري

بشرى سارة.. وزيرة الصحة: الموجة الأولى لفيروس كورونا لن تعود مجددا

بعد وصولها 603 حالات.. أسباب وتفاصيل تراجع إصابات كورونا

حلمي طولان: الأهلي لديه 3 فرق

مسبار الأمل ينطلق من اليابان إلى كوكب المريخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد