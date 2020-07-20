سوهاج يعلن تشكيل الجهاز الفني حتى نهاية الموسم

أعلن مسئولي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، رئيس النادي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والذي يتولى المهمة حتى نهاية موسم 2019-2020.
وجاء التشكيل كالآتى:
أحمد خلف مديرًا فنيًا ك عادل شعبان مدرب عام ك محمود علي مدرب مساعد ك احمدجابر مدرب حراس المرمى ك مؤمن زكريا اداري د حسام القاضي اخصائي علاج طبيعي .
يذكر أن النادى تلقى عده إتصالات من المسئولين بنادى أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان ،رئيس النادى لرغبتهم فى إستئذان نادى سوهاج للسماح للكابتن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق، ليتولى المسئولية كمدير فنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان بالدورى الممتاز خلفا للكابتن مجدى عبدالعاطي المدير الفنى السابق للفريق.
وقد تم التواصل مع الكابتن أحمد كشرى الذى أبدى موافقته على قبول عرض نادى أسوان بعد موافقة مجلس إدارة نادي سوهاج ولجنة الكرة بالنادى والتى تمت بعد المشاورات مع أعضاء مجلس الإدارة.