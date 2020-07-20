سوهاج يعلن تشكيل الجهاز الفني حتى نهاية الموسم

أعلن مسئولي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، رئيس النادي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والذي يتولى المهمة حتى نهاية موسم 2019-2020.

وجاء التشكيل كالآتى:

أحمد خلف مديرًا فنيًا ك عادل شعبان مدرب عام ك محمود علي مدرب مساعد ك احمدجابر مدرب حراس المرمى ك مؤمن زكريا اداري د حسام القاضي اخصائي علاج طبيعي .

يذكر أن النادى تلقى عده إتصالات من المسئولين بنادى أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان ،رئيس النادى لرغبتهم فى إستئذان نادى سوهاج للسماح للكابتن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق، ليتولى المسئولية كمدير فنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان بالدورى الممتاز خلفا للكابتن مجدى عبدالعاطي المدير الفنى السابق للفريق.

وقد تم التواصل مع الكابتن أحمد كشرى الذى أبدى موافقته على قبول عرض نادى أسوان بعد موافقة مجلس إدارة نادي سوهاج ولجنة الكرة بالنادى والتى تمت بعد المشاورات مع أعضاء مجلس الإدارة.