مومياء ماتت وكأنها تصرخ .. فما سرها ؟ فيديو

عرضت قناة الحدث العربية تقريرا عن مومياء المرأة الصارخة واكد التقرير ان العلماء المصريين توصلوا إلى سر هذه المومياء.









وأضاف التقرير أن لغز هذه المومياء كان موضع حيرة الباحثين ومنهم عالم الآثار الاسبق زاهي حواس والدكتورة سحر سليم.









التقرير أن العلماء كشفوا عبر بحث باستخدام جهاز الاشعة المقطعية أن المومياء الصارخة ماتت فجأة بسبب نوبة قلبية حادة ولم يتم العثور عليها إلا بعد ساعات ما جعل تشنجات الموت تتركها بهذه الحالة . وأوضحإلا







