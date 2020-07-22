AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز توزيع الأضحية دون أكل أهل البيت منها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:30 م
هل يجوز توزيع الأضحية
هل يجوز توزيع الأضحية دون أكل اهل البيت منها
Advertisements
محمود ضاحي
هل يجوز توزيع الأضحية دون أكل اهل البيت منها.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمبة للدار، أنه  تجوز الأضحية من غير ان يأكل منها أهل البيت، ويجوز  وتوزيعها على أثلاثا على الأقارب والفقراء ولأأهل البيت على سبيل السنة.


قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أقسم بها الله وبالأماكن المقدسة، لعظمتها ببركة الأنبياء وبركتها التى تسري في أرواح الحجاج.

وأضاف وسام، خلال فيديو له ، أن من مواسم الطّاعة العظيمة هي العشر الأول من ذي الحجة التي فضّلها الله تعالى على سائر أيام العام فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله !! قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء".

وتابع: "الكثير من المفسرين والعلماء، أجمعوا على أن الليالى العشر التى ذكرت فى سورة الفجر، هي العشر من ذى الحجة، بدليل النص القرآنى: "والفجر، وليال عشر".

وبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم تشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري 1441هـ.

وأوضحت الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة في بيان لها أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء توضح

العاشر من ذي الحجة.. تعرف على أحب الأعمال فيها إلى الله

أفضل الأذكار في العشر من ذي الحجة .. علي جمعة يكشف المأثور عن النبي

العشر الأوائل من ذي الحجة .. نصائح علي جمعة لاغتنامها والفوز بثوابها

هل الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة سنة مؤكدة

حكم من ترك صيام العشر من ذي الحجة.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

ادعوله بالشفاء العاجل.. شطة يكشف آخر تطورات إصابة مختار مختار بكورونا

طالبة: أدرس في أكاديمية الطيران وأعمل بائعة تين لسداد مصاريف دراستي.. فيديو

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول بخماسية على تشيلسي

تركي آل شيخ لـ عبد الرحمن أبو زهرة: بتشرف يكون ليك دور في الفيلم اللي شغال عليه

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور