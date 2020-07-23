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سيارات

سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:00 م
اودي audi q3 Sportback
اودي audi q3 Sportback
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اشرف عطية
أعلن وكيل أودي في مصر عن طرح السيارة الجديدة اودي audi q3 Sportback في مصر بفئة واحدة وهي السيارة التي أعلن الوكيل توفرها في مصر لأول مرة كموديل 2020.

تأتي السيارة اودي audi q3 Sportback بمحرك سعة 1400 سي سي وهو محرك بقوة تصل الي 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وتنقل القوة الي العجلات الأمامية للسيارة ومتصل بفتيس ستيب ترونيك ست سرعات .

تستهلك السيارة اودي audi q3 Sportback حوالي 7.3 لتر وقود لكل 100 كم  وتتسع السيارة الي 5 مقاعد وتحمل تصميم السيارات الـSUV بشكل الكوبيه كما أن ارتفاع السيارة أقرب للأرض كما أنها أطول واعرض قليلًا من Q3 العادية.

وتحمل السيارة اودي audi q3 Sportback فتحات USB وشاشة عرض مقاس 10.25 بوصة وشاشة أخري 10.1 بوصة وشحن لاسلكي للهاتف المحمول ونظام ابل كار بلاي وفرش جلدي وتحكم ثنائي المناطق في المناخ واضاءة محيطية للسيارة وتشغيل السيارة بدون مفتاح.

سعر السيارة اودي audi q3
بتباع السيارة في مصر بسعر 780.000 جنيه و تتوافر بفئة واحدة فقط في مصر. 
سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور
سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور
سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور
سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور
سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور
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